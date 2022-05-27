BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞ YERİNİN BASILIP ÇALIŞANLARIN DARBEDİLMESİ OLAYINA İLİŞKİN KARŞI TARAFIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA - Haberler

Olay, dün 16.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir rezidanstaki işyerinde yaşandı. Mısır uyruklu iş adamı Moaaz Beltagy'e ait iş yerine gelen 5 kişi, buradaki çalışanlarla tartışmaya başladı. Kadın çalışanları dışarı çıkaran saldırganlar, iş yerinin odalarında oturan 2 erkek çalışanı da darbetti. Çalışanları da dışarı attıktan sonra 5 kişi, "Buradan gideceksiniz" diyerek tehdit ve küfürler savurmaya başladı. Bir çalışanın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, saldırganları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Çalışanlar ise kendilerini darbedip, işyerine zorla giren 5 kişiden şikayetçi oldu. İş yerinin sahibi olan Beltagy, olayla ilgili mülkün sahibi Murat Yeşilyurt'u suçladı. Yeşilyurt ise kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddederken avukatı da, Beltagy'nin aralarında süren tahliye davası için kamuoyu ve adalet gözünde mağdur algısı yaratmaya çalıştığını söyledi.

"ÖNCE Kİ MAL SAHİBİNİN KİRACISIDIR"

MAĞDUR ALGISI YARATMAKTADIR

MÜVEKKİLİMİN ÜZERİNE KASTEN VE BİLEREK GİTMİŞTİR

IRKÇI SÖYLEM İBARESİ İSE TAMAMEN YALANDIR

Demirören Haber Ajansı / Güncel