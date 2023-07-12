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Beylikdüzü'nde İş Yerinde Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

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Yakuplu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yakuplu Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, 4 katlı ambalaj ve baskı yapılan iş yerinin 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

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