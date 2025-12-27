Beylikdüzü'nde rögara düşüp yaralanan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Beylikdüzü'nde, internet hattı çekerken rögara düşen işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan Ali Yalçın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Beylikdüzü'nde, internet bağlantısı için çalışma yaptığı sırada rögara düşerek yaralanan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Marmara Mahallesi İhlas Caddesi'ndeki bir sitede evlere internet hattı çeken Ali Yalçın (58) henüz bilinmeyen nedenle rögara düştü.
Düşmenin etkisiyle ayağından yaralanan ve burada mahsur kalan işçi için olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Yalçın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel