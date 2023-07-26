Beylikdüzü'nde İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü'nde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen inşaat işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşçinin kanlar içerisinde yerde yattığını gören yakınları ve mesai arkadaşları sinir krizi geçirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Cengiz Durmuş, dengesini kaybederek 4. kattan aşağı düştü. Olayı gören iş arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan Durmuş'u hastaneye kaldırdı. Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnşaat işçisini yerde kanlar içerisinde yatarken gören yakınları ve arkadaşlarının sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan Bahadır Arslan, "Bir düşme sesi duydum, olay yerine geldiğimde ise bir abinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördüm. Başında arkadaşları vardı, çığlık atıyorlardı. Daha sonrasında hemen sağlık ekiplerine haber verdik. Kolunda, kafasında ve bacağında yara vardı. Kısa sürede sağlık ekipleri gelerek hastaneye götürdü. Biz de yakınları ile birlikte hastaneye gittik" dedi. - İSTANBUL