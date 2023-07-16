Beylikdüzü'nde İki İş Yerine Silahlı Saldırı

Beylikdüzü'nde iki ayrı iş yerine düzenlenen silahlı saldırı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Saldırganlar henüz yakalanamadı.

Beylikdüzü'nde iki ayrı iş yerine düzenlenen silahlı saldırı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'da Kavaklı Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki bir galericinin önüne gelen motosikletli 2 şüpheliden 1'i, oto galeri olarak faaliyet gösteren iş yerine doğru silahla ateş eti.

Kurşunların isabet ettiği iş yerinde hasar oluştu.

Olayla ilgili çalışma başlatan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede olaydan bir gün önce de yanındaki iş yerinin silahla kurşunlandığı belirlendi.

Polis ekiplerinin olaya karışan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kurşunlanan iş yeri sahibi Riham Hamidi, gazetecilere, saldırganların iş yerlerine yanlışlıkla ateş açtığını savundu.

Yan komşularının olayın ardından kendilerini arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu ifade eden Riham Hamidi, "Komşumuz, 'Bunu yapanlar size değil aslında bize gelecekti. Yanlışlıkla sizin şirkete gelip kurşun sıkmışlar' dediler. Buraya da gelip kameraya baktılar. Yaklaşık 30 bin lira zararımız oldu."

Bu arada saldırı anı, iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletle gelen şüphelilerin iş yerine doğru ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşma anları yer alıyor.