İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde 3 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan 3 iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerleri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüphelinin çeşitli aparatlar kullanarak iş yerlerine girdiklerini ve toplam 51 bin 500 lira ile çeşitli dijital materyaller çaldıklarını tespit etti.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.F. (16) ve M.A. (17), ikamet adreslerinde yakalandı. M.F'nin, benzer suçlardan 2 aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.