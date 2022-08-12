BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ CİPTE BULDUĞU ANAHTARLA OTOMOBİLİ ÇALDI BEYLİKDÜZÜ'nde, otoparkta bulunan cipe hırsızlık için giren şüpheli, bulduğu anahtarla aynı yerdeki otomobili çaldı. BEYLİKDÜZÜ'nde, otoparkta bulunan cipe hırsızlık için giren şüpheli, bulduğu anahtarla aynı yerdeki otomobili çaldı. Şüpheli polis ekiplerine yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 4 Ağustos Perşembe günü gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında yaşandı. Otoparka giren bir şüpheli, kapısını zorlayarak açtığı park halindeki cipe girdi. Şüpheli cipte bulduğu anahtarla otoparktaki otomobil çaldı. Sahipleri, sabah otomobillerini yerinde göremeyince çalındığını fark edip, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. MOBİL HIRSIZLIK TİMİ YAKALADI Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Hırsızlık Timi ekipleri, şüphelinin kimliğinin M.Y.Ş. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin adresini tespit eden polisler, M.Y.Ş.'yi yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Beylikdüzü Güncel Haberler

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