Beylikdüzü'nde marketten hırsızlık yapan bir şahıs, polislerin peşinden kaçarken bir motosiklete çarptı. Kovalamacanın sonunda bir vatandaş tarafından yakalanan hırsız, polisler gelene kadar dövüldü. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde hırsız polis kovalamacası kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde marketten hırsızlık yaptığı sırada fark edilen şahıs, koşarak kaçmaya başladı. Çevrede bulunan polis ekipleri araç ile hırsızın peşine düşerken, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Dakikalar süren kovalamacanın sonunda bir vatandaş kaçan şahsı yakaladı ve polisler müdahale edene kadar dövdü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre marketten hırsızlık yaptığı fark edilen yabancı uyruklu bir şahıs, koşarak kaçmaya başladı. O sırada bölgede devriye atan ekipler, hırsızı yakalamak için peşine düştü. Kovalamaca sırasında polis aracı, seyir halindeki bir motosiklete çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsü ne olduğunu anlayamazken, polisler hırsızın peşinden gitmeye devam etti. Dakikalar süre kovalamaca sonunda bir vatandaş kaçan şahsı yakalarken, polis ekipleri gelene kadar hırsızı o ve çevredeki vatandaşlar dövdü. Yaşanan sıra dışı kovalamaca anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.