Beylikdüzü'nde Hidrolik Makine Üretimi Yapılan Atölyede Yangın Çıktı

BEYLİKDÜZÜ'nde hidrolik makine üretimi yapılan atölyede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, atölyede hasar meydana geldi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir atölyede çıktı. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde hidrolik makine üretimi yapılan atölyede alevlerin yükseldiğini görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sanayi sitesine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği atölyenin asma katına farklı noktalardan müdahale etti. Yaklaşık 2 bin 400 metrekare alana kurulu bulunan atölyedeki yangın, büyümeden söndürüldü. Atölyede yangının ardından hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.