Beylikdüzü'nde Hafif Ticari Araç Yaya Geçidinde Çocuğa Çarptı
Beylikdüzü'nde bir hafif ticari aracın yaya geçidinden geçen çocuğa çarpma anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kaza sırasında çocuğun savrularak yere düştüğü görüntüler kaydedildi.
Beylikdüzü'nde hafif ticari aracın, yaya geçidinden geçen çocuğa çarpması araç kamerasınca kaydedildi.
Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda ilerleyen hafif ticari araç, yaya geçidinden koşarak geçmeye çalışan çocuğa çarptı.
Kaza anı bu sırada trafikte duran başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, hafif ticari aracın koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpması ve çocuğun savrulup yere düşmesi yer alıyor.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel