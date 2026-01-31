Haberler

Beylikdüzü'nde sitenin güvenlik görevlisini silahla yaralayan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde bir sitenin güvenlik görevlisini silahla ağır yaralayan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kamera kayıtları olay anını ortaya koydu.

Beylikdüzü'nde bir sitenin özel güvenlik görevlisini silahla ateş ederek ağır yaralayan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Ihlamur Caddesi'nde bulunan bir sitenin girişinde güvenlik görevlisi M.F.Ö'nün (48) silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 17 yaşındaki şüpheli Ç.P'yi evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.P, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin siteye geldiği ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hastanede tedavisi gören güvenlik görevlisi M.F.Ö'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi'ndeki bir sitenin girişinde güvenlik görevlisi M.F.Ö. silahlı saldırıya uğramıştı.

Yaralanan görevli hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı

Günlerdir konuşuluyordu! ABD'de korkulan oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı