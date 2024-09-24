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Beylikdüzü'nde Fabrikada Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Beylikdüzü'nde Fabrikada Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
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Beylikdüzü'nde sabun ve deterjan üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Olayda yaralanan veya mahsur kalan olmadı.

Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Dereboyu Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde sabun ve deterjan gibi temizlik malzemelerinin üretiminin yapıldığı ve ham maddelerin muhafaza edildiği 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fabrikada mahsur kalan veya yaralanan olmazken, çevrede yoğun duman oluştu.

İtfaiyenin 6 ekip ve 150 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel

Beylikdüzü Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam

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