Beylikdüzü'nde Fabrikada Yangın Çıktı

Beylikdüzü'nde bulunan jant kapağı imalatı yapan fabrikada elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

BEYLİKDÜZÜ'nde Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan jant kapağı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken fabrikada hasar meydana geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan jant kapağı imalatı yapan fabrikada meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından çıkan alevler üretim bölümüne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrika çalışanları tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

"ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN BİR YANGIN"