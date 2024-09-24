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Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını, İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını, İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor
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Beylikdüzü'nde bir temizlik malzemeleri fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında mahsur kalan veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Dereboyu Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde sabun ve deterjan gibi temizlik malzemelerinin üretiminin yapıldığı ve ham maddelerin muhafaza edildiği 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangında mahsur kalan veya yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

Beylikdüzü İtfaiye

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