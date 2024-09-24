Beylikdüzü'nde Fabrikada Yangın Çıktı
Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde bir kimyasal madde üreten fabrikanın bodrum katında plastik maddelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangının ardından çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte, olayla ilgili detaylar henüz açıklanmamış durumda.
Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.