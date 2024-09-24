Beylikdüzü'nde Fabrikada Yangın Çıktı

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel