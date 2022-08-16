Haber : İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE EVİNİN CAMINDAN ATEŞ EDİP SOSYAL MEDYADA YAYINLADI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE EVİNİN CAMINDAN ATEŞ EDİP SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

? BEYLİKDÜZÜ'nde, evinin camından sokağa doğru ateş eden S.B., o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.

? BEYLİKDÜZÜ'nde, evinin camından sokağa doğru ateş eden S.B., o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, geçen cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B., tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Daha sonra da evin camına çıkan S.B., tabanca ile dışarıya doğru ateş etti. Bu anları da kaydeden S.B., videoyu sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve adres tespiti yaptı. Şüpheliyi yaşadığı evde yakalayan polisler, ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beylikdüzü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title