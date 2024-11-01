Beylikdüzü'nde Eski Eşinden Şiddetli Tehdit ve Saldırı

Beylikdüzü'nde yaşayan 2 çocuk annesi Merve tiryaki 14 yıllık eşi Ufuk Ç.'den şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle Nisan ayında boşandı. İki gün önce ise eski eşi, Merve Tiryaki'nin annesi ve kızının bulunduğu otomobilin önünü kesti. Küfür ve hakaret eden Ufuk Ç. otomobili yumrukladı. O anlar, Tiryaki'nin annesi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'KIZININ MEZARINDA AĞLAYACAKSIN'

Yaşadığı kabus dolu anları anlatan Merve Tiryaki, "Resmi olarak 2024 Nisan'da boşandım. 14 senelik bir evliliğim vardı. Evliliğim boyunca şiddet, hakaret, aldatma hepsini gördüm. Çocuklar için bir yere kadar gitti ama artık zaten bunlar aşılmaz dozda oldu. Canıma kastetmeye başladı artık. O yüzden dava sürecimiz oldu ve nisanda bitirdik. İşte bu sefer ama yine de durmadı. Bir süre hiç aramadı, sormadı, iletişime geçmedi. Çocuklar da dahil. Ama şimdi hakaret, küfür tekrar başladı. Bir hafta önce kızımın aracılığıyla beni tehdit etti. Annen senin mezarına gelecek mezarında ağlayacak tarzı konuştu. Anneme de önceki günkü olayda aynı şekilde hem hakaretler etmiş videolarda Gördüğünüz gibi darp etmiş arabayı, camı kırmış. Başka türlü zararlar da vermiş arabaya. Hem de kızının mezarında ağlayacaksın deyip tehdit etmiş. Böyle can güvenliğim yok açıkçası" dedi.

'SESİMİZİN DUYULMASINI İSTİYORUM'

Tiryaki, "Tüm uygulanması gereken yasal süreci tüm hepsini uyguladım. Ben avukatım, annem de şikayetçi oldu. Daha önce de annemin arabasına zarar vermişti. Bununla ilgili de dosyamız var. Uzlaşmaya gitti ve uzlaşıldı ve kapanmıştı ama tekrar aynı şeyi yaptı. Ben defalarca uzaklaştırma aldım. Şikayetçi oldum. Ama maalesef ki yaptırım olmadığı için bu adam elini kolunu sallayarak aynı şekilde devam ediyor. Videoda da gördüğünüz gibi polisten de korkmuyor. Çağır polisi diyor. Ben de artık sesimi böyle duyurmaya çalıştım. Ben o şeylerdeki hashtag olmak istemiyorum. O yakınlarımın beni hashtagte görmesini de istemiyorum açıkçası. Böyle bir şekilde sesimi duyurmaya çalışıyorum. O haberlerdeki diğer kadınlar gibi olmamak için böyle bir yol buldum. Zaten nafaka kendime değil kendim için nafaka hiçbir şey istememiştim. Çocukların nafakasında ödemediği için icra takibi başlatmıştık. Büyük ihtimalle bundan dolayı da biraz saldırganlık gösteriyor. Zaten psikolojik sorunları olan bir insan. Ben de bununla can güvenliğim olmadığı için. Benim ailemin çünkü ailemi de tehdit ediyor. O gün arabada ben yoktum ama o gün ben de olabilirdim. Aynı şeyi bana da yapabilirdi. Evimizin önüne gelip defalarca bağırdı, çağırdı. Artık ben bir şekilde sesimizin duyulmasını istiyordum. Bir şekilde kesinlikle bir yaptırımın olmasını istiyorum. Karakolun ön kapısından girip 1 saat sonra arka kapısından çıkmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.