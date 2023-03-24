BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ İLE BALDIZINI ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

BEYLİKDÜZÜ'nde geçen yıl çocuğunun da evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızını bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

BEYLİKDÜZÜ'nde geçen yıl çocuğunun da evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızını bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede Boduroğlu'na yardım ettiği belirtilen yakın arkadaşı Arif Türkan hakkında da toplamda 40 yıl hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Vildan Boduroğlu ile Ferhat Boduroğlu'nun ayrılma aşamasında olduğu belirtildi. Vildan Boduroğlu'nun çocuğunu da alarak evini terk ettiği ve kardeşi Fatma Zehra Koyun ile yaşadığı aktarıldı.

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-ARŞİV