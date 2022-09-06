BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞINDA YERE DÜŞÜRÜP DÖVDÜLER Güncel Haberler BEYLİKDÜZÜ'nde eğlence mekanı çıkışında 10 kişi, yabancı uyruklu bir kişiyi yere yatırıp, darbetti. BEYLİKDÜZÜ'nde eğlence mekanı çıkışında 10 kişi, yabancı uyruklu bir kişiyi yere yatırıp, darbetti. Çevredekilerin ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde 4 Eylül Pazar günü gece saatlerinde, eğlence mekanının çıkışında kavga çıktı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişiyle 10 kişilik grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Kısa süre içinde grup içinden biri, elindeki alkol şişesini yabancı uyruklu kişinin kafasına fırlattı ancak isabet etmedi. Saldırganlar, bu kez yere düşürdükleri yabancı uyrukluyu kişiyi tekme tokatlarla darbederken, çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Beylikdüzü Eylül kavga Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞINDA YERE DÜŞÜRÜP DÖVDÜLER - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.