Beylikdüzü'nde drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde bir sürücünün drift yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Sürücüye 32 bin 233 lira para cezası ve ehliyetinin geri alınması kararı verildi.
Beylikdüzü'nde drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da bir sürücünün Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir otoparkta drift yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü F.G. polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 32 bin 233 lira para cezası verildi.
Ehliyeti de 2 ay süreyle geri alınan F.G. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.