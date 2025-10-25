Haberler

Beylikdüzü'nde Dolandırıcılık Operasyonu: 23 Milyon Lira Çalındı

Güncelleme:
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 23 milyon 250 bin lira kaptıran bir çiftin şikayeti üzerine başlatılan operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, kendilerini telefonda polis veya savcı olarak tanıttıkları kişi ile eşini toplam 23 milyon 250 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-17 Ekim'de, M.A.Ö. ve Z.Ö'nün, kendilerini telefonla arayıp polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığına yönelik ihbarın ardından çalışma başlattı.

Polisler, mağdur eşlerin ikamet adreslerinin yakınına gelen, "eldenci" tabir edilen kişilere 7 milyon 250 bin liralık para ve ziynet eşyasını teslim ettiğini, şüphelilerin verdiği 7 farklı hesaba yaklaşık 16 milyon lira para gönderdiğini belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucunda kimlik bilgilerini tespit edilen İ.T. (18), A.E.H. (17), O.D. (42) ve M.A.S. (31) gözaltına alındı.

Şüpheli İ.T'nin 5, O.D'nin ise 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. tutuklanırken A.E.H, O.D, M.A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
