Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: Yaralılar Var

Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi.

Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi Topçu Sokak'taki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede, doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları ve eşyalar etrafa yayıldı.

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, sokaktaki elektrik ve doğal gaz akışını kesti.

Binada çalışma başlatan itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan kişiler, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın eksi birinci katındaki kapıcı dairesindeki kişiye ulaşılamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışmalarına arama kurtarma köpeği de eşlik ediyor.