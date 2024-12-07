Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: Nuri Girgin Hayatını Kaybetti

BEYLİKDÜZÜ'ndeki doğal gaz patlamasında yaşamını yitiren Nuri Girgin'in (48) cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eşi Ayşe Girgin (40), 3 çocuğu ve yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokakta bulunan 14 katlı binanın bodrum katında saat 07.30 sıralarında doğalgaz kaynaklı bir patlama yaşandı. Patlamada, apartman görevlisi Nuri Girgin hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Nuri Girgin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Girgin'in eşi Ayşe Girgin (40), 3 çocuğu ve yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi.

'KİMSEYLE DERDİNİ PAYLAŞMAZDI'

Nuri Girgin'in eniştesi, "Hastaneye gittik, olay yerine gitmedik. Kardeş gibiydik, kimseye zararı yoktu, kendine zararı vardı. Nasıl oldu bilmiyorum, kaza sonuçta. İddiaları, WhatsApp grubu çürütmüş zaten. Kimseyle derdini paylaşmazdı" dedi.