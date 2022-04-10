Beylikdüzü'nde dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYLİKDÜZÜ'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. Olay başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü Haramidere yokuşu mevkiinde meydana gelen olayda yolcu, taksiden ineceği sırada dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.
TAKSİ DURMAYINCA YOLCU YERE KAPAKLANDI
Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti. Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü. Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.
İşte o anlar;