Beylikdüzü'nde dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü

Beylikdüzü Haramidere yokuşu mevkiinde meydana gelen olayda yolcu, taksiden ineceği sırada dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.

TAKSİ DURMAYINCA YOLCU YERE KAPAKLANDI

Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti. Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü. Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İşte o anlar;