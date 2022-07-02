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Beylikdüzü'nde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

AA - Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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Beylikdüzü'nde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

İstanbul Beylikdüzü'nde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haramidere Bağlantı Yolu Yakuplu mevkisi Beylikdüzü istikametinde ilerleyen O.A. yönetimindeki 34 EZ 4991 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan O.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

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