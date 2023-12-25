Beylikdüzü'nde Dere Yatağına Akıtılan Kanalizasyon Kirliliğe Neden Oluyor

Beylikdüzü'nde dere yatağına akıtılan kanalizasyon bölgede kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.

Kavaklı Mahallesi'ndeki Kavaklıdere'de kanalizasyon akıntısı nedeniyle kirlilik oluştu.

Mahalle sakinleri bu durumdan rahatsızlık duyduklarını belirterek yetkililerden çözüm bekliyor.

Nedim Oruç Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarından itibaren dereye akıtılan lağım nedeniyle oluşan kötü kokunun çevredeki insanları rahatsız ettiğini söyledi.

Güney, şöyle konuştu:

"Burada hem dere kirleniyor hem deniz kirleniyor hem de insanlar rahatsız. Burada 500'den fazla hane var, ileriye doğru siteler var. En üst katta oturduğum halde ben bile rahatsız oluyorum. Yazdan beri koku var. Arıtmayı mı beceremiyorlar? İBB bunu yapamıyor. Bence yapmak istemiyor."