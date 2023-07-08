Beylikdüzü'nde Depo Olarak Kullanılan Çadırda Yangın Çıktı

Beylikdüzü'nde bir gösteri merkezinin depo olarak kullanılan çadırında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın sonucunda çadır ve içindeki eşyalar küle döndü. Olayda maddi zararın yanı sıra manevi değeri yüksek antikalar da yok oldu.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir gösteri merkezinin depo olarak kullanılan çadırında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm malzemeleri sararken, görevli Özdemir Turan, "Sinema makineleri, pikaplar, tarihi radyolar hepsi gitti. Manevi değeri çok yüksek maddi zararı da. Çadırımdaki sihirbazlık malzemeleri 1 trilyonu geçer. 2-3 trilyon gitti bugünkü paraya göre " diye konuştu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Beylikdüzü Sinema Güncel Haberler