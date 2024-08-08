Beylikdüzü'nde Dalış Yapan Gruba Yunuslar Eşlik Etti
Beylikdüzü'nde dalış yapmak üzere Prenses Adası'na dalış yapmak üzere yola çıkan dalgıç grubuna yunuslar eşlik etti. O anlar dalış ekibinin kameralarına yansıdı.
Beylikdüzü'nden hareket ederek Prenses Adası civarlarında dalış yapmak için yola çıkan bir dalgıç grubu tatlı bir sürprizle karşılaştı. Tekenin etrafında beliren yunus balıkları, ekibe yolculuk boyunca eşlik etti. Yunusların adeta dans ederek tekneye eşlik ettiği anlar dalış ekibi tarafından görüntülendi.