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Beylikdüzü'nde Çakar-Siren Kullanan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

14 Aralık 2023 22:07 Güncelleme: 22:08 Abone Ol

Beylikdüzü'nde aracında mevzuata aykırı şekilde çakar-siren tertibatı bulunan bir sürücüye 8 bin 128 lira para cezası verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir videoda sürücünün çakar ve siren tertibatlı araç kullandığını tespit etti. Sürücü, yakalandıktan sonra ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuata aykırı şekilde kullanmaktan dolayı cezalandırıldı.