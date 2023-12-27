Beylikdüzü'nde Boya Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

BEYLİKDÜZÜ'nde boya atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.

Yangın, saat 2100 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nendele Yakuplu Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki üç katlı binanın üçüncü katında bulunan boya atölyesinde çıktı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binda hasar meydana geldi.