Beylikdüzü'nde Boşanma Aşamasındaki Eşini Pompalı Tüfekle Yaraladı

Güncelleme:
Beylikdüzü'nde, boşanma sürecindeki eşini yaralayan şüpheli Y.K. gözaltına alındı. Olayda, tartışma sonrası pompalı tüfekle saldırdıktan sonra kaçan şüpheli, yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Beylikdüzü'nde, boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı sitede pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan ve henüz ismi bilinmeyen kadın ile eşi Y.K. arasında tartışma çıktı.

Çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden ayrılan Y.K. motosikletiyle siteye geri döndü.

Boşanma aşamasında olduğu eşini yanında getirdiği pompalı tüfekle yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Y.K.'nın olayda kullandığı değerlendirilen tüfek, çöp konteynerinde bulundu.

Polis ekipleri, yapılan çalışma sonucunda şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

