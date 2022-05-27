Beylikdüzü'nde bisiklet sporuna gönül veren her yaştan vatandaş bir araya geldi - Haberler

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Kırlangıç Bisiklet Kulübü iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Beylikdüzü Sağlığa Pedallıyor"etkinliğinin başlangıcı, Yaşam Vadisi 1.etaptaki Çanakkale Meydanı ve Atatürk Anıtı önünden yapıldı. Sağlıklı yaşamı desteklemenin yanı sıra bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı da hedefleyen etkinlikte, bisiklet sporuna gönül veren her yaştan vatandaş bir araya geldi. Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik ile Kırlangıç Bisiklet Kulübü Başkanı Haluk Karataş'ın öncülüğünde Beylikdüzü Metrobüs Meydanı'na kadar pedal çeviren grup, Yaşam Vadisi'ndeki başlangıç noktasına dönerek turu tamamladı. Bisikletle ilgili farkındalığı artırmaya devam edeceklerini belirten Kulüp Başkanı Karataş, Beylikdüzü Belediyesi'ne sağladıkları imkan için teşekkür etti.

Etkinlik yeni rotalarla devam edecek

Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, "Bisiklet sadece bir spor aracı değil aynı zamanda bir sağlık aracı. Farkındalık sadece bisiklet sürenlerde değil, toplumda da olmalı. İnanıyorum ki Beylikdüzü'nde bunu egemen kılacağız. Emek veren herkese teşekkür ediyor, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü de kutlamak istiyorum." ifadelerini kullandı. Etkinliğin her ayın son perşembe günü ilçenin farklı noktalarından devam edeceğini belirten Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül ise "Bu projede amacımız hem bisiklet sporunu vatandaşlarımıza sevdirebilmek hem de bölgemizdeki bisiklet yollarını daha aktif şekilde kullanabilmek. Bisiklet kullanmaya gönül veren herkesi etkinliğimize bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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