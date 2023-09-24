Beylikdüzü'nde Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Beylikdüzü'nde 3 ayrı adresten bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan şahıs, kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hırsız cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde 12 Eylül - 17 Eylül arasında 3 ayrı siteye girerek bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan kişiyi yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri S.S.K. isimli hırsızı tespit etti. 18 Eylül Pazartesi günü Yakuplu Mahallesi'nde şahsı adresinde yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu S.S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından S.S.K. çıkarıldığı mahkemece "Açıktan Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları kameraya yansıdı

Kavaklı'da üç ayrı siteye girerek hırsızlık yapan S.S.K.'nin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın sitenin otoparkına girerek bisiklete binip uzaklaştığı görülürken, bir başka görüntüde ise ön tekeri olmayan bisikleti alıp gittiği anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL