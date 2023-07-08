Beylikdüzü'nde bir lokantada çıkan yangın söndürüldü
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Beylikdüzü'nde bulunan bir lokantada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın sonucunda lokantada hasar meydana geldi.
Beylikdüzü'nde bir lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kavaklı Mahallesi İbrahim Müteferrika Caddesi'ndeki lokantanın bacasında yangın çıktı. Müşteriler ve çalışanlar lokantayı boşaltırken, itfaiye ve polise haber verildi.
Polis tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Lokantada hasara yol açan yangının söndürülmesinin ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel