Beylikdüzü'nde bir kişi silahla vurularak yaralandı Güncel Haberler Beylikdüzü'nde bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı. Beylikdüzü'nde bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı. Atatürk Bulvarı Barış Mahallesi'ndeki kafeden yanındaki 3 kişiyle çıkan S.A'ya, arkadan gelen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi. Bacağından yaralanan S.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, silahlı yaralamayla ilgili çalışma başlatırken olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Atatürk Bulvarı Barış Mahallesi Beylikdüzü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beylikdüzü'nde bir kişi silahla vurularak yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.