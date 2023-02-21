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Beylikdüzü'nde bir kişi silahla vurularak yaralandı

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Beylikdüzü'nde bir kişi silahla vurularak yaralandı

Beylikdüzü'nde bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı.

Beylikdüzü'nde bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı.

Atatürk Bulvarı Barış Mahallesi'ndeki kafeden yanındaki 3 kişiyle çıkan S.A'ya, arkadan gelen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

Bacağından yaralanan S.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, silahlı yaralamayla ilgili çalışma başlatırken olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Bulvarı Barış Mahallesi Beylikdüzü Güncel Haberler

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