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Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Beylikdüzü'nde bir kişi haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

Beylikdüzü'nde bir kişi, haciz gelen otomobilini uçurumdan attığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Beylikdüzü'nde bir kişi, haciz gelen otomobilini uçurumdan attığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Sahil Mahallesi'nde dün gece, 34 BZS 117 plakalı otomobiline haciz gelmesine sinirlenen M.N.Ö. aracının el frenini serbest bıraktı. M.N.Ö, ardından otomobili 25 metrelik uçurumdan denize attı.

Deniz kıyısına düşüp ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri buradan kaldırmak istedi. Ancak ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.

Öte yandan, M.N.Ö, aracını uçurumdan atma anlarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

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