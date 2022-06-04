Beylikdüzü'nde bir bankada silahlı soygun yapan şüpheliler yakalandı - Haberler

Beylikdüzü'nde bir bankada gerçekleşen silahlı soygun olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 27 Mayıs'ta Açelya Caddesi'ndeki bir banka şubesinde gerçekleşen silahlı soyguna ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, banka şubesine giren silahlı 2 kişinin önce güvenlik görevlisine ait silaha el koydukları, daha sonra vezneye yönelerek para yatırmak üzere orada bulunan yabancı uyruklu bir kişiye ait 180 bin doları aldıkları belirlendi.

Olayın devamında veznedeki görevlileri de silah göstererek tehdit eden şüphelilerin, bankaya ait 1210 avro, 30 bin 255 dolar ve 137 bin 370 lira parayı gasbettikleri tespit edildi.

Şubeye ait güvenlik kameraları görüntülerinde de, şüphelilerin soygunu gerçekleştirdikleri ve kaçarken bankanın kapısını dışarıdan kilitledikleri anlar yer alıyor.

Kamera görüntülerden yola çıkan ve araştırmasını sürdüren polis, olayı gerçekleştiren Ahmet U.S. (33) ve Yunus Ç'nin (26) yanı sıra olaya karıştıkları belirlenen Mehmet A.Ç. (30) ve Delal T'yi (27) gözaltına aldı.

Yakalanan zanlılardan birinin yanındaki poşette de soygunda elde edildiği değerlendirilen 10 bin 990 dolar ve 3 bin 20 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet U.S. ve Ufuk Ç'nin tutuklandığı, Mehmet A.Ç. ve Delal T. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi.