Beylikdüzü'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Aydın Karay, Yüksekova'da toprağa verildi

Bıçaklı saldırıya uğrayan BİM çalışanı Yüksekova'da toprağa verildi

HAKKARİ - İstanbul Beylikdüzü'nde çalıştığı zincir markette alkollü bir şahsın bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aydın Karay, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Beylikdüzü ilçesinin Kavaklı semtindeki BİM'de çalışan Yüksekovalı Aydın Karay (28), markete giren ve alkollü olduğu belirtilen şahıs tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan Karay, tüm müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Yapılan otopsinin ardından Karay'ın cenazesi uçakla memleketi Yüksekova'ya gönderildi. Havaalanından alınan cenaze, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.