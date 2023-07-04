Beylikdüzü'nde beton mikseri kaza yaptı
Güncel Haberler
BEYLİKDÜZÜ Ambarlı yolu üzerinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton mikseri önce bariyerlere çarptı ardından da bariyerlerin arasına girdi. Kazada yaralanan olmazken, beton mikseri çekici yarımıyla olay yerinden çekildi.
BEYLİKDÜZÜ Ambarlı yolu üzerinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton mikseri önce bariyerlere çarptı ardından da bariyerlerin arasına girdi. Kazada yaralanan olmazken, beton mikseri çekici yarımıyla olay yerinden çekildi.
Kaza, 11.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kuyumcular Yolu Caddesinde meydana geldi. 34 BAB 177 plakalı beton mikseri şoförü Mustafa G. direksiyon hamiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Beton mikseri, çarpmanın şiddetiyle yolu ikiye ayıran bariyerlerin arasına girdi. Beton mikserinde maddi hasar meydana geldi.OIay yerine sevk edilen polis ekipleri, beton mikserinn çekilmesi sırasında yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Kazada yaralanan olmazken, beton mikseri çekici yardımıyla çekildi.