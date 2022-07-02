BEYLİKDÜZÜ'NDE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
BEYLİKDÜZÜ'nde, hafif ticari araca çarpan beton mikseri devrildi.
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu Avcılar istikametinde O.A yönetimindeki 34 EZ 4991 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 AF 1555 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan mikser, bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beton mikserinde sıkışan O.A.'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Görüntü dökümü:-----------------------------Devrilen beton mikseri-Mikserin çarptığı hafif ticari araç-Hafif ticari aracın kırılan camları-Bölgede oluşan trafik yoğunluğu
-Genel ve detay görüntüler- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel