BEYLİKDÜZÜ'NDE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEYLİKDÜZÜ'NDE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
BEYLİKDÜZÜ'NDE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

BEYLİKDÜZÜ'nde, hafif ticari araca çarpan beton mikseri devrildi.

– BEYLİKDÜZÜ'nde, hafif ticari araca çarpan beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu Avcılar istikametinde O.A yönetimindeki 34 EZ 4991 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 AF 1555 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan mikser, bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beton mikserinde sıkışan O.A.'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

----------------------------

-Devrilen beton mikseri

-Mikserin çarptığı hafif ticari araç

-Hafif ticari aracın kırılan camları

-Bölgede oluşan trafik yoğunluğu

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beylikdüzü Avcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title