Beylikdüzü'nde banka şubesi soyuldu - Haberler

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Beylikdüzü'nde banka şubesi soyuldu

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Beylikdüzü'nde banka şubesi soyuldu

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir banka şubesi, silahlı iki şüpheli tarafından soyuldu.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir banka şubesi, silahlı iki şüpheli tarafından soyuldu.

Yakuplu Mahallesi Haramidere Caddesi'ndeki banka şubesine kapanma saatlerinde motosikletle gelen silahlı iki soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.

Soyguncular, banka şubesinden aldıkları 80 bin dolarla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bankaya gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.

Soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Beylikdüzü, Banka, Güncel, Haberler

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