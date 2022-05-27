BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU - Haberler

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BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYLİKDÜZÜ'nde banka 2 kişi tarafından soyuldu.

BEYLİKDÜZÜ'nde banka 2 kişi tarafından soyuldu. Soyguncuların 80 bin dolar aldığı belirtildi.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir bankaya saat 17.00 sıralarında gelen 2 kişi, güvenlik görevlisini tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Soyguncular 80 bin doları alarak kaçtığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışması devam ediyor

Görgü tanığı Kamil Akyapı, 'Silah çekip, bankayı soydular. Ben de hemen yan tarafta okulda çalışıyorum. Çekip gittiler. Ondan sonra polisler geldi. 2 kişiydiler, silahları vardı. Soyguncuların girdiğini gördüm" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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