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Beylikdüzü'nde balkondan düşen çocuk öldü

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Beylikdüzü'nde balkondan düşen çocuk öldü

Beylikdüzü'nde 2. kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde 2. kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Sahil Mahallesi Başaran Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında yaşayan ailenin 2 yaşındaki kızı Erva Yuca, evlerinin balkonundan düştü.

Bahçedeki zemine düşen Erva, ağır yaralandı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erva Yuca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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