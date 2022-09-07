Beylikdüzü'nde balkondan düşen çocuk öldü Güncel Haberler Beylikdüzü'nde 2. kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Beylikdüzü'nde 2. kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Sahil Mahallesi Başaran Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında yaşayan ailenin 2 yaşındaki kızı Erva Yuca, evlerinin balkonundan düştü. Bahçedeki zemine düşen Erva, ağır yaralandı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erva Yuca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok Beylikdüzü Güncel Haberler

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