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İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BALIK TUTARKEN AYAĞI KAYALIKLARA SIKIŞTI

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BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi balık tuttuğu sırada ayağının kayalıklara sıkışması sonucu yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi balık tuttuğu sırada ayağının kayalıklara sıkışması sonucu yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde sabah saatlerinde arkadaşıyla balık tutmaya giden bir kişi, dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü. Kayalıklara sıkışan ayağını arkadaşının yardımına rağmen çıkaramayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beylikdüzü İtfaiye Güncel Haberler

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