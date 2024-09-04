Beylikdüzü'nde Bahçe İşçisini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Yakalandı

BEYLİKDÜZÜ'nde bahçesinde çalışması için işe aldığı Ahmet Şamlı'yı (65) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldüren İbrahim S.M.E.Y.M. (20) polis tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü'de 28 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında park halindeki bir otomobilin içinde Ahmet Şamlı'ya ait bir ceset bulundu. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen cesetle ilgili yapılan soruşturmada otomobilin içinde farklı bir kişinin parmak izi daha tespit edildi. Yapılan incelemede parmak izinin İbrahim S.M.E.Y.M.'ye ait olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde İbrahim S.M.E.Y.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, öldürdüğü kişiyle bahçe işlerinde kendisine yardım etmesi için anlaştığı, ancak aralarında daha sonradan tartışma çıktığını anlattı. Eve giderek mutfaktan bıçak aldığını anlatan şüpheli bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.