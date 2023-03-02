Beylikdüzü'nde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Beylikdüzü'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Beylikdüzü'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kuryelik yapan S.M'nin (50) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Yakuplu Mahallesi Liman Yolu'nda aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, S.M'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel