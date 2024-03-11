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Beylikdüzü'nde AVM Önünde Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin önünde havaya ateş açarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceki suçlarından dolayı cezaevine gönderildiği belirtildi.

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin önünde havaya ateş açarak kaçan şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta saat 02.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesindeki bir AVM'nin önünde şüphelilerin havaya ateş açmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Ateş açan kişi ve beraberindekilerin bir ticari taksiyle olay yerinden kaçtıklarını tespit eden ekipler, aracın plakası üzerinden güzergah takibi yaparak, şüphelinin taksiden Yeşil Kent Mahallesi'nde indiğini belirledi.

Bu çevrede yapılan araştırmada ikamet adresi belirlenen şüpheli C.T. ekiplerce gözaltına alındı.

Sorgulamada, "kasten yaralama" ve "alkol veya uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma" suçlarından adli makamlarca aranan şüphelinin 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanan şüpheli, kesinleşmiş cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.

Bu arada, şüphelinin havaya ateş açması ve ardından beraberindeki kişilerle olay yerinden kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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