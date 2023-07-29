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Beylikdüzü'nde AVM'de Yürüyen Merdiven Kazası

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Beylikdüzü'nde bir AVM'nin yürüyen merdivenlerinden düşen çocuğun eli merdivenlerin altına sıkıştı. Elinden ağır yaralanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Beylikdüzü'nde bir AVM'nin yürüyen merdivenlerinden düşen çocuğun eli merdivenlerin altına sıkıştı. Elinden ağır yaralanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan bir Alışveriş Merkezi'nin (AVM) içerisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşında bir kız çocuğu annesi ile gittiği AVM'nin yürüyen merdivenlerinden inerken düştü. Kızın eli son basamakta bantın olduğu yere sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun elini demiri keserek kurtarabildi. Elinden ağır yaralanan çocuk annesinin kucağında taşındığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. AVM'ye gelen polis konuyla ilgili incelemele başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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