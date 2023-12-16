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Beylikdüzü'nde Apartmanın Acil Durum Işıklarını Söken Şüpheliye Adli Kontrol Hükümleri Uygulandı

16 Aralık 2023 11:44 Güncelleme: 11:46 Abone Ol

Beylikdüzü'nde bir apartmanın acil durum ışıklarını sökerken güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüpheli, elektrik ve elektronik aletlere merakı olduğunu belirterek acil durum ışığını söküp aldığını itiraf etti.