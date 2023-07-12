Beylikdüzü'nde ambalaj üretimi yapılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde ambalaj üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde ambalaj üretimi yapılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yerinden yükselen dumanlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ambalaj ve baskı üretimi yapan 4 katlı iş yerinin 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki çalışanlar binadan dışarı çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, binadan dumanların yükseldiği anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.